Десятки тысяч человек подписались под петицией против признания бело-красно-белого флага экстремистским

Минск, 31 января. Документ был создан 29 января Координационным советом (КС) по урегулированию политического кризиса в стране после того, как Генпрокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

"В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак в эфире телеканала "Беларусь 1".

На этот час под петицией против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписались 51,3 тыс. человек.

Как отмечают ее авторы, "этим летом белорусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым". "Запрещать миллионам людей использовать бело-красно-белую символику по просьбе ста человек — несправедливо!" — считают создатели петиции.

"В Кодексе Беларуси "О культуре" (п. 2. ст. 69) содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности", — говорится в петиции.

Подписанты документа считают, что "запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек".

Авторы петиции настаивают на "прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием".

Александр Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. При этом во время визита на "Гомсельмаш" 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

"Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?"

"И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны", — заявил Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых протестов против действующего режима.