Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/01/31/ru_1076238/
Дата распечатки: 31.01.2021 16:04
 
31.01.2021 15:33 Общество, Политика

В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии

Минск, 31 января. В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), сообщает spring96.org.

Ее местонахождение сейчас неизвестно.

Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.

Также правозащитники сообщают о задержаниях в Минске еще нескольких человек, в том числе Антонины Акудович, Александры Беганской и Дмитрия Марецкого. Последний находится в Московском РУВД.

В телеграм-каналах сообщают о точечных задержаниях людей в медицинских масках на проспекте Независимости. Возле станции метро "Октябрьская" и возле кафе Daily Dose задерживают людей якобы для "подтверждения личности".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 31 Январь 2021, 16:04
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239