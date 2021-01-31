Минск, 31 января. В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), сообщает spring96.org.

Ее местонахождение сейчас неизвестно.

Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.

Также правозащитники сообщают о задержаниях в Минске еще нескольких человек, в том числе Антонины Акудович, Александры Беганской и Дмитрия Марецкого. Последний находится в Московском РУВД.

В телеграм-каналах сообщают о точечных задержаниях людей в медицинских масках на проспекте Независимости. Возле станции метро "Октябрьская" и возле кафе Daily Dose задерживают людей якобы для "подтверждения личности".