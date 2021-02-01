Корреспондент tut.by отпущена на свободу после 72 часов с момента задержания

Рассмотрение административного дела корреспондента портала tut.by Надежды Калининой перенесено, она отпущена на свободу по истечении 72 часов с момента задержания.

Перенос связан с тем, что суд Ленинского района Минска решил истребовать видеозапись из ДК "Камволь", где 29 января произошло задержание журналистки, сообщает портал.

Калинина собиралась осветить съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, но ей это сделать не позволили. Корреспондент была задержана.

В протоколе указано, что она проводила пикет — стояла вдоль дороги и выкрикивала провокационные лозунги, требовала провести честные выборы.