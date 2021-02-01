Мингорсуд вынес приговор о пожизненном тюремном заключении за убийство четырехлетней давности

Минский городской суд под председательством Дмитрия Цыкала вынес приговор по делу об убийстве топ-менеджера столичной компании 41-летнего Андрея Косяка, совершенном 4 ноября 2016 года.

Алексей Синькевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 8, 15, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство), ч. 1 ст. 14 (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 205 УК (кража), и приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в тюрьме.

Ростислава Светчикова признали виновным по п. 8, 15, 16 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 205 УК. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.