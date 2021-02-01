Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/02/01/media_sud_kalinina/
Дата распечатки: 01.02.2021 13:31
 
01.02.2021 13:08 Фото

В суде Ленинского района Минска рассматривают дело корреспондента tut.by Надежды Калининой

    Посмотреть Посмотреть

В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение дела корреспондента tut.by Надежды Калининой.

Журналистка перестала выходить на связь днем 29 января. По информации редакции, она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который проходил в ДК "Камволь".

В УВД Ленинского района на Калинину был составлен административный протокол. "За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина", — сообщал tut.by.

 

 

Фото Вадима Замировского, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Понедельник, 01 Февраль 2021, 13:31
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239