Автор youtube-канала "Слуцк для жизни" Владимир Неронский приговорен к трем годам колонии

Автор youtube-канала "Слуцк для жизни" Владимир Неронский осужден на три года лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение на заседании суда Логойского района (Минская область) 2 февраля принял судья Александр Рыбаков, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Суд над Неронским был первым по "делу Тихановского". Блогера из Слуцка признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 Уголовного кодекса) — председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, а также в призывах к действиям, грубо нарушающим общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). Судья Рыбаков счел, что Неронский совершил это преступление в сговоре с автором youtube-канала "Страна для жизни" популярным блогером Сергеем Тихановским и оппозиционным политиком Николаем Статкевичем.

Неронский полностью признал вину по ст. 369 УК, не признал — по ст. 342 УК.

Владимир Неронский был задержан 6 мая 2020 года под Минском и впоследствии несколько раз был наказан административным арестом по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). 17 июня стало известно, что блогера поместили в столичное СИЗО № 1 на улице Володарского в рамках уголовного "дела Тихановского".

Суд над Неронским начался 12 января 2021 года. Согласно обвинению, он как активист движения "Страна для жизни" по сговору с Сергеем Тихановским организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно, Могилеве. Средство совершения преступления — youtube-канал и телеграм-канал "Страна для жизни". В обвинении говорится, что, "вдохновившись призывами Тихановского, Статкевича, Северинца", он создал youtube-канал "Слуцк для жизни". По версии следствия, 2 февраля 2020 года Неронский встретился с Тихановским, с которым "распределил роли совершения преступления".

В вину блогеру вменяли администрирование канала "Слуцк для жизни", где он размещал видеоролики с "призывами, адресованными широкой группе лиц, принять участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций". В этих роликах, говорилось в обвинении, пропагандировалась безнаказанность. Также в роликах Неронского увидели публичное оскорбление председателя Слуцкого райисполкома.

Белорусские правозащитные организации признали Неронского политзаключенным.