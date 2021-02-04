Посол ЕС Шубель: Можно сколько угодно увлекаться теориями заговора — от этого реальность не меняется

Минск, 4 февраля. Евросоюз понимает и поддерживает демократические устремления белорусов, заявил в интервью БелаПАН глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

"Отношения ЕС с Беларусью основаны на нашей твердой уверенности в том, что соблюдение основных прав и свобод — условие безопасного, суверенного и благополучного будущего каждой страны, — сказал он. — Совет Европейского союза 12 октября 2020 года заявил, что президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми, а также подчеркнул демократическое право народа Беларуси избрать своего президента посредством новых, свободных и справедливых выборов. Европейский союз решительно осудил насилие, репрессии и запугивание, системно применяемые властями Беларуси в отношении граждан страны".

Шубель отметил, что на сложившуюся в Беларуси ситуацию Евросоюз отреагировал действиями в четырех основных направлениях. "Во-первых, ЕС призывает власти Беларуси искать мирный и демократический путь выхода из кризиса посредством всестороннего национального диалога с широкой общественностью, в том числе с Координационным советом, — пояснил дипломат. — Во-вторых, ЕС ввел санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов, насилие и репрессии, примененные в отношении белорусов. ЕС также сократил двустороннее сотрудничество с властями Беларуси на национальном уровне и усилил поддержку белорусского народа и гражданского общества".

Шубель также отметил, что Евросоюз полностью поддерживает предложения ОБСЕ о диалоге в Беларуси, недавно возобновленные действующим председательством Швеции, и готов оказать содействие в их реализации. По его словам, ЕС будет и далее выступать за такой подход во взаимодействии со всеми международными партнерами.

"Когда власти прекратят репрессии и злоупотребления и обеспечат серьезный, вызывающий доверие и инклюзивный политический процесс, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, и обеспечат соблюдение прав человека, ЕС поддержит мирный переход Беларуси к демократии посредством ряда инструментов, — сказал Шубель. — Подчеркну, что поддержка Евросоюзом народа Беларуси не имеет отношения к каким бы то ни было геополитическими предпочтениям или интересам. Это простое желание поддержать белорусов в реализации их права выбирать, кому они доверят руководство страной в такое важное время, когда Беларусь, как и весь мир, сталкивается с экономическими и социальными последствиями пандемии COVID-19. Никогда еще доверие между гражданами и их лидерами не было так необходимо".

Шубель обратил внимание на то, что от Минска до сих пор не было "никакой положительной реакции" на призывы представителей ЕС начать в стране общенациональный диалог с широкой общественностью, в том числе с противниками власти. "Вместе с нашими многочисленными международными партнерами мы готовы содействовать открытому, свободному и справедливому политическому процессу, ведущему к заслуживающим доверия, прозрачным и инклюзивным выборам, — подчеркнул он. — Можно сколько угодно обвинять иностранных "кукловодов", увлекаться теориями заговора, преследовать жертв преступлений и переключать внимание с причины на следствие — от этого реальность не меняется. Только открытый и справедливый политический процесс обеспечит устойчивое урегулирование нынешнего кризиса".



Глава представительства ЕС также сообщил, что до сих пор не было реакции и на просьбу дать европейским дипломатам доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить блогера Игоря Лосика, который держал голодовку протеста более 40 дней.



"Мы официально и неофициально запрашивали доступ в места содержания под стражей и пенитенциарные учреждения на фоне сообщений о бесчеловечном или ненадлежащем обращении с заключенными и задержанными, — сказал Шубель. — Положительного ответа не последовало, но мы продолжим делать все возможное для освобождения сотен белорусов, лишенных свободы по политическим мотивам, и тех, чьи права на гуманное обращение и справедливое судебное разбирательство нарушаются".



Полный текст интервью Дирка Шубеля публикует интернет-газета БелаПАН "Белорусские новости".