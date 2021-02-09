В Минске начался суд над журналистками телеканала "Белсат" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой

Суд Фрунзенского района Минска 9 февраля начал рассмотрение уголовного дела в отношении журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на "площади Перемен" в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба "Минсктрансу" на 11.562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

В зал суда пустили ограниченное количество представителей СМИ.