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Дата распечатки: 09.02.2021 12:27
 
09.02.2021 11:49 Видео, Общество

В Минске начался суд над журналистками телеканала "Белсат" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой

Суд Фрунзенского района Минска 9 февраля начал рассмотрение уголовного дела в отношении журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на "площади Перемен" в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба "Минсктрансу" на 11.562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

В зал суда пустили ограниченное количество представителей СМИ.

Видео Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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