Суд отказал в изменении меры пресечения Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой

Минск, 9 февраля. Суд отказал в изменении меры пресечения журналисткам телеканала "Белсат" — 27-летней Екатерине Андреевой (Бахваловой) и 23-летней Дарье Чульцовой. С соответствующим ходатайством к суду обратились адвокаты подсудимых Сергей Зикрацкий и Александр Хаецкий, сообщает телеграм-канал "Белсата".



Судья Наталья Бугук ходатайство не удовлетворила.

Дело рассматривается в суде Фрунзенского района Минска. В зал пустили близких родственников, двоих близких друзей обвиняемых, а также журналистов российского агентства ТАСС, телеканала ОНТ, газет "Наша Ніва", "Народная Воля", "Комсомольская правда" в Белоруссии" и портала onliner.by. Под дверями зала заседаний остались примерно 50 человек, в числе которых — много журналистов негосударственных СМИ, в том числе агентства БелаПАН.

Сообщается, что в зал для дачи показаний пригласили первого свидетеля.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на "площади Перемен" в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба "Минсктрансу" на 11.562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.