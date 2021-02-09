Суд над журналистками Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой продолжится 16 февраля

Минск, 9 февраля. В суде Фрунзенского района Минска в ходе первого заседания по делу журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой прошел допрос обвиняемых и свидетелей.

Дело рассматривает судья Наталья Бугук, гособвинитель — Алина Касьянчик.

Как сообщалось, судья отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения журналисткам.

В ходе сегодняшнего допроса Дарья Чульцова, как сообщает телеграм-канал "Белсата", отказалась давать показания. В зачитанных показаниях, которые она давала во время производства дела, журналистка не признала вину, включая работу без аккредитации.

Екатерина Андреева в суде заявила, что не руководила людьми во время стрима, среди прочего потому что протестующие не могли смотреть видео из-за отсутствия интернета. Она отказалась рассказывать о редакторе, который давал ей задание, и отвечать на вопросы о "процедуре ведения стрима".

Обе журналистки отказались признать исковые требования "Минсктранса".

Свидетель, который живет в доме на "площади Перемен" в Минске (двор на улице Червякова), заявил в суде, что несколько часов наблюдал из окна за происходящим 15 ноября. Видел, что не ездит 18-й автобус и что из машины во дворе координируют протестующих, из-за чего и позвонил в милицию. Андрееву и Чульцову на месте событий он не видел.

Хозяин квартиры, из которой велся стрим, Дмитрий Мороз заявил в суде, что не видел противоправных действий со стороны журналисток, иначе он попросил бы их уйти. Его жена Лилия Мороз отметила, что не слышала от них никаких призывов.

Представитель "Минсктранса" Роман Пранович не смог пояснить, почему он решил, что именно действия участников акции привели к перекрытию движения и задержке в работе транспорта. Также он отметил, что ему неизвестно, кто конкретно перекрыл движение.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на "площади Перемен". Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба "Минсктрансу" на 11.562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Рассмотрение дела в отношении Андреевой и Чульцовой началось 9 февраля. В зал пустили близких родственников, двух близких друзей обвиняемых, а также корреспондентов российского агентства ТАСС, агентства "Интерфакс-Запад", телеканала ОНТ, государственного агентства БЕЛТА, газет "Новы Час", "Комсомольская правда" в Белоруссии" и портала onliner.by, а также фотографов и видеооператоров. Под дверями зала заседаний остались примерно 50 человек, в числе которых много журналистов негосударственных СМИ, в том числе БелаПАН.

Процесс возобновится 16 февраля в 14.30.