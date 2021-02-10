Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/02/10/ru_1077332/
Дата распечатки: 10.02.2021 14:27
 
10.02.2021 14:09 Общество, Политика

Блогер Виктор Малишевский на свободе, визит ДФР касался его супруги

Минск, 10 февраля. Блогер и директор департамента по коммуникациям "Альфа-Банка" Виктор Малишевский на свободе, сообщила БелаПАН его супруга Галина Малишевская.

"Он мне позвонил и сказал, что его отпустили. Приходили по вопросу моего сотрудничества с "Пресс-клубом", — сказала Малишевская.

В квартире произвели обыск. Изъяли ли что-либо приходившие в квартиру к Малишевским сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, она не знает.

Телефон Виктора Малишевского по-прежнему недоступен.

Ранее Галина Малишевская сообщила БелаПАН, что коллеги ее мужа позвонили ей утром и сказали, что Виктор не вышел на работу. Она позвонила подруге, у которой есть ключи от квартиры, и попросила проверить, что там происходит. Около 12.30 та открыла дверь в квартиру, но пройти ей не дали сотрудники ДФР КГК, которые уже были внутри. "Что они там делают и на каком основании, мы не знаем", — говорила Малишевская.

Она связывает эту ситуацию "с тем, что происходит сейчас со всеми журналистами".

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 10 Февраль 2021, 14:27
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239