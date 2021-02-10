Блогер Виктор Малишевский на свободе, визит ДФР касался его супруги

Минск, 10 февраля. Блогер и директор департамента по коммуникациям "Альфа-Банка" Виктор Малишевский на свободе, сообщила БелаПАН его супруга Галина Малишевская.

"Он мне позвонил и сказал, что его отпустили. Приходили по вопросу моего сотрудничества с "Пресс-клубом", — сказала Малишевская.

В квартире произвели обыск. Изъяли ли что-либо приходившие в квартиру к Малишевским сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, она не знает.

Телефон Виктора Малишевского по-прежнему недоступен.

Ранее Галина Малишевская сообщила БелаПАН, что коллеги ее мужа позвонили ей утром и сказали, что Виктор не вышел на работу. Она позвонила подруге, у которой есть ключи от квартиры, и попросила проверить, что там происходит. Около 12.30 та открыла дверь в квартиру, но пройти ей не дали сотрудники ДФР КГК, которые уже были внутри. "Что они там делают и на каком основании, мы не знаем", — говорила Малишевская.

Она связывает эту ситуацию "с тем, что происходит сейчас со всеми журналистами".