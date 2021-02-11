Европарламент принял резолюцию по безопасности БелАЭС

Минск, 11 февраля. Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании 11 февраля приняли резолюцию по безопасности Белорусской АЭС.

Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

За принятие документа проголосовали 692 европарламентария, 29 выступили против, 21 воздержался.

В резолюции подчеркивается, что ядерная безопасность является ключевым приоритетом для Евросоюза как внутри, так и за пределами его внешних границ.

В документе говорится, что БелАЭС "начала вырабатывать электроэнергию 3 ноября 2020 года, несмотря на многочисленные сохраняющиеся проблемы безопасности и без доказательств степени выполнения рекомендаций экспертного обзора ЕС 2018 года и Международного агентства по атомной энергии".

При этом подчеркивается, что экспертный обзор в 2018 году выявил многочисленные недостатки, но до сих пор "выполнено лишь ограниченное число его рекомендаций", а их выполнение еще должно быть проверено экспертами ЕС.

"Европейский парламент выражает озабоченность по поводу расположения Островецкой атомной электростанции в 50 км от Вильнюса (Литва) и в непосредственной близости от других стран ЕС, таких как Польша, Латвия и Эстония, — говорится в резолюции. — Выражаем сожаление по поводу того, что проект реализуется, несмотря на протесты белорусских граждан, и что члены белорусских неправительственных организаций, стремящиеся повысить осведомленность о строительстве станции в Островце, подвергаются преследованиям и незаконным арестам".

Европарламент озабочен, что проект БелАЭС "реализуется как геополитический проект Беларуси и России и что его строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды".

В резолюции выражается сожаление по поводу "постоянного отсутствия прозрачности и официальной информации о повторяющихся аварийных остановках реактора и отказах оборудования на этапе ввода станции в эксплуатацию в 2020 году, включая поломку четырех трансформаторов напряжения и неисправность систем охлаждения, в то время как на этапе строительства станции было известно о восьми инцидентах, включая два инцидента, связанные с корпусом реактора".

"Количество и частота инцидентов вызывают серьезную озабоченность в связи с плохим обеспечением качества и контроля на этапах проектирования и строительства станции и ее низкой эксплуатационной безопасностью, что должно быть должным образом рассмотрено в рамках экспертной оценки ЕС", — говорится в резолюции.

Беларусь настоятельно призывают обеспечить "полное соблюдение международных стандартов ядерной и экологической безопасности, а также прозрачное, всеобъемлющее и конструктивное сотрудничество с международными органами". Кроме того, предлагается "прекратить избирательное применение стандартов и рекомендаций МАГАТЭ".

"Стандарты ядерной безопасности должны иметь наивысший приоритет не только при планировании и строительстве, но и при эксплуатации атомной электростанции и должны постоянно контролироваться независимым регулирующим органом, — говорится в резолюции. — Европарламент обеспокоен тем, что нынешний регулирующий орган в Беларуси (Госатомнадзор) находится под постоянным политическим давлением и не обладает достаточной независимостью как по форме, так и по существу, поэтому прозрачная и внимательная экспертная оценка также имеет решающее значение на этапе эксплуатации станции".

Европарламент считает необходимым создать систему раннего предупреждения для измерения радиации в странах ЕС, расположенных вблизи БелАЭС.

В проекте резолюции подчеркивается, что все рекомендации Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) по безопасности БелАЭС должны быть выполнены до начала ее коммерческой эксплуатации.