Во Дворце Республики начало работу VI Всебелорусское народное собрание

Минск, 11 февраля. Во Дворце Республики начало работу двухдневное VI Всебелорусское народное собрание (ВНС).



Собрание транслируется в прямом эфире белорусских телеканалов и Первого национального канала Белорусского радио, на сайтах VI ВНС и ряда государственных СМИ. Телеверсия будет показана 14 февраля в вечернем эфире гостелеканалов.



Планируется, что в первый день на ВНС с докладом выступит Александр Лукашенко — об этом сообщила его пресс-служба. Лукашенко также намерен присутствовать на собрании и 12 февраля.



В ВНС участвует около 2,4 тыс. делегатов и около 300 гостей. Согласно данным официального телеграм-канала ВНС, больше всего делегатов представляют сферу промышленности, строительства и транспорта (30%), социально-культурную сферу, сферу услуг и СМИ (25,9%). Среди участников также есть представители органов госуправления (14,8%), АПК (8,2%), парламента (6,8%), силового блока (4,1%), частного бизнеса (2,7%). Кроме того, в числе делегатов собрания учащиеся и студенты (1,5%), а также пенсионеры и представители иных слоев населения (5,9%).



На сайте ВНС отмечено, что это "народный форум, во время которого обсуждаются основные вопросы развития белорусского государства". Собрание названо "демократическим институтом активизации общественного мнения", а также "одной из важнейших форм народовластия в Республике Беларусь".

Утверждается, что ВНС проводится "в полном соответствии" со ст. 3 Конституции, согласно которой единственным источником государственной власти в стране является народ. "Конституция гарантирует белорусским гражданам право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей", — говорится на сайте собрания.

Отмечается также, что делегаты призваны "оценить действия власти за прошедшие пять лет, определить основные направления и параметры развития государства на предстоящую пятилетку, выработать план экономического и социального развития страны".



На совещании 28 января Александр Лукашенко заявил, что на ВНС могут быть приглашены "представители оппозиционной точки зрения" — если они хотят "вести диалог и работать во имя страны". Приглашение поучаствовать в форуме в качестве гостей получили в том числе председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень, глава Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин. Все они отказались от участия в ВНС. Согласие дала экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, которая позиционирует себя как оппозиционный политик и претендовала на пост президента на последних выборах.



Оппоненты Лукашенко не признают легитимности ВНС — они обращают внимание на то, что процедура избрания делегатов не была прозрачной, и в их состав были включены только лояльные власти люди. 5 февраля проведение ВНС раскритиковала Светлана Тихановская. Это лишь "номенклатурное собрание пытаются выставить как нечто выражающее волю народа", заявила она.



Накануне ВНС в ряде телеграм-каналов появилась информация о готовящихся акциях в знак несогласия с проведением собрания. Со своей стороны МВД в лице официального представителя Ольги Чемодановой предупредило, что "правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия".