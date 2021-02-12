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Дата распечатки: 12.02.2021 16:12
 
12.02.2021 15:56 Видео, Общество

В суде Ленинского района Минска продолжилось рассмотрение административного дела корреспондента tut.by Надежды Калининой

В суде Ленинского района Минска 12 февраля продолжилось рассмотрение административного дела корреспондента портала tut.by Надежды Калининой.

Калинину задержали 29 января. Она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который проходил в ДК "Камволь".

Рассмотрение административного дела журналистки было перенесено 1 февраля. Ее отпустили на свободу по истечении 72 часов с момента задержания.

Видео Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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