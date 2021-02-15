Макей: Последние события в Беларуси и России и вокруг наших стран подтолкнут нас к более тесной интеграции

Минск, 15 февраля. Вопросы интеграции в рамках Союзного государства не заморожены, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, вопросы более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно. Руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. Были совершены взаимные визиты. Буквально недавно вице-премьер России [Юрий] Борисов приезжал в Беларусь. И в ходе встречи с премьером был достигнут ряд важных договоренностей о сотрудничестве в сфере промышленности. "Поэтому диалог по интеграционной проблематике не прекращался. Текущая рутинная работа проводилась", — сказал Макей.

Он подтвердил, что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в конце февраля прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. "И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет. Более того, я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно — в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу. Есть конкретные вещи, которые позволяют нам говорить о том, что эти интеграционные процессы идут вперед, у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений", — сказал глава ведомства.

На вопрос, будет ли обсуждаться вопрос предоставления Россией очередного кредита (средств оставшихся после кредита на строительство АЭС), Макей ответил: "Надо переговорить с Министерством финансов, они у нас отвечают за эту сферу, но я думаю, что тема строительства атомной станции как очень важная тема будет обсуждаться. Конкретики я бы не хотел сейчас касаться. Не могу сказать, какие конкретно вопросы будут действительно обсуждаться президентами. Я не исключаю, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута. Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь. Премьер [Михаил] Мишустин недавно посещал Карелию и в качестве позитивного примера привел совместный белорусско-российский проект по производству машин для лесного хозяйства. У нас этим занимается предприятие "Амкодор". Нам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит нам действительно вывести нашу интеграцию на новый уровень".

Отвечая на вопрос, может ли углубление интеграции, если оно состоится, спровоцировать какие-то новые протестные акции в Беларуси, Макей заявил: "Это будет зависеть от того, в каком направлении будет двигаться интеграция".

"Один вопрос — если она приведет к потере суверенитета и независимости. Если она приведет к укреплению суверенитета и независимости и государственности Беларуси, то это другой вопрос. Лукашенко на ВНС четко сказал о том, что суверенитет и независимость для Беларуси — это святое. Как мне кажется, у наших российских друзей тоже есть такое понимание, никто не претендует на то, чтобы Беларусь потеряла свой суверенитет и независимость, поэтому если интеграционные процессы будут направлены на укрепление государственности, я не думаю, что это вызовет какое-то отторжение у белорусских граждан. Да и я не стал бы говорить, что подавляющее большинство белорусов против интеграционных устремлений, интеграционных процессов", — сказал Макей.