КГБ добавил 17 белорусов в перечень лиц, причастных к террористической деятельности

Минск, 15 февраля. Комитет госбезопасности Беларуси внес 17 белорусских граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Добавленные в список 12 мужчин и пять женщин обвиняются по ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма).

В списке находятся Николай Автухович и проходящие с ним по одному делу Павел Сава, Артур Попок (не задержан, находится в розыске. — БелаПАН.), Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

В списке также анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович.

Как ранее сообщал Госпогранкомитет Беларуси, 28 октября 2020 года вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района Гомельской области была задержана группа анархистов. Всего было задержано четыре человека — Олиневич, Дубовский, Романов и Резанович.

По информации Госпогранкомитета, у них обнаружено: две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами; боевая ручная граната; травматический пистолет и патроны к нему; холодное оружие и баллончики с перцовым газом; форма и рюкзаки военного образца; палатки, саперная лопата, топор, фонари; ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы; фотокамера, флеш-накопители; SIM-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения; другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.

По неофициальной информации, анархистам вменяют поджог автомобилей у прокуратуры и помещения отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске (Минская область), поджог здания ГАИ в Мозыре (Гомельская область).

О задержании "группы Автуховича" сообщил вечером 8 декабря телеканал "Беларусь 1". Тогда сообщалось, что задержана "группа лиц, использовавших взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи". Преступление классифицировано по статье "Терроризм".

Задержанных подозревают в причастности к подрыву автомобиля милиционера в Гродно, а также в поджоге дома сотрудника милиции в Волковыске (Гродненская область). Организатором этих акций назван Николай Автухович.

Выступая 11 февраля на Всебелорусском народном собрании, председатель КГБ Иван Тертель заявил: "Запятнав себя преступлениями, загнанные в угол, отбросив всякие моральные принципы, отдельные из них переступают красные линии, переходя к методам откровенного террора. Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример — деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича. Их участниками совершены подрывы и поджоги объектов государственных учреждений на территории Минской, Гродненской и Гомельской областей. Уничтожено имущество сотрудников силовых структур. Оборудованы тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска. Осуществлялось формирование террористических ячеек фактически по территории всей страны. Планировались акции так называемого прямого действия в отношении правоохранителей и должностных лиц органов власти и управления".

Ранее в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, КГБ добавил Степана Путило и Романа Протасевича. Путило является основателем популярного телеграм-канала, который в Беларуси признан экстремистским, Протасевич ранее был главным редактором этого телеграм-канала. Их обвиняют в "организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды". Путило и Протасевич, которые находятся за пределами Беларуси, объявлены в межгосударственный розыск.