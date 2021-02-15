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Дата распечатки: 15.02.2021 18:19
 
15.02.2021 17:30 Общество, Политика

Скончался депутат Верховного Совета 12-го созыва Леонид Дейко

Минск, 15 февраля. На 72-м году жизни скончался депутат Верховного Совета 12-го созыва (1990—1995), член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Леонид Дейко, сообщил председатель партии Игорь Борисов.

По его словам, причиной смерти стал коронавирус.

Дейко входил в парламентскую оппозицию БНФ, был участником голодовки депутатов в апреле 1995 года, протестуя против инициированного Александром Лукашенко референдума об изменении государственной символики, интеграции с Россией и придании русскому языку статуса государственного.

БелаПАН.

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