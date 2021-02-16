В офисе Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля проходит обыск

К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.

Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ появилась информация, что сотрудники милиции также пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.

По информации БАЖ, Бастунца увезли в офис организации на улице Кальварийской в Минске, где будет проводиться обыск.