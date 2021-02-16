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Дата распечатки: 16.02.2021 11:01
 
16.02.2021 10:43 Фото

В офисе Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля проходит обыск

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К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.

Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ появилась информация, что сотрудники милиции также пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.

По информации БАЖ, Бастунца увезли в офис организации на улице Кальварийской в Минске, где будет проводиться обыск.

Фото Вадима Замировского, БелаПАН.

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