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Дата распечатки: 16.02.2021 11:01
 
16.02.2021 10:21 Политика, Общество

Следственный комитет прокомментировал обыски у журналистов и правозащитников

Минск, 16 февраля. Обыски в Белорусской ассоциации журналистов в Минске, а также у журналистов и правозащитников в регионах проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса. Это следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета.

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные, — говорится в сообщении. — Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий".

Утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников.

В Минске силовики пришли домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрею Бастунцу, а также его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. Бастунца привезли в офис БАЖ, где будет проходить обыск.

Прошел обыск у юристки Кристины Рихтер, у нее забрали телефон и документы, которые касаются деятельности БАЖ.

В Гомеле силовики пришли к журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой. По информации правозащитников, у нее проводится обыск в рамках дела по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел). Также проводится обыск у журналиста Анатолия Готовчица и у волонтера Валерия Слепухина.

Появилась информация об обысках у членов могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля. Обыск проходит и у журналиста-фрилансера Александра Буракова-младшего.

Силовики также пришли к координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитнику "Весны" Андрею Полуде.

В Мозыре проходят обыски у правозащитников Владимира Телепуна и Елены Маслюковой.

В Бресте с обысками пришли к родителям волонтеров ПЦ "Весна" Катерины Бажко и Анны Богданович. Телефон правозащитника Владимира Величкина недоступен.

С утра также недоступны телефоны юриста ПЦ "Весна" Павла Сапелко и правозащитника Дмитрия Соловьева.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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