В минском офисе правозащитного центра "Весна" собираются провести обыск (дополнено)

Минск, 16 февраля. В минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" силовики собираются провести обыск, сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Валентин Стефанович.

По его словам, главе правозащитного центра Алесю Беляцкому позвонили представители правоохранительных органов и сказали явиться в офис на проспекте Независимости. В рамках какого дела планируется провести обыск, пока неизвестно.

"Это логика репрессий — сначала прийти к политикам, активистам, а потом к журналистам и правозащитникам. Так было и после [президентских выборов] 2010 года. То, что сейчас происходит, — это именно акция устрашения журналистов и правозащитников", — сказал Стефанович.

Правозащитный центр "Весна" сообщил, что утром 16 февраля в ряде городов Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников.

Так, в Минске силовики пришли домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу и его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. В настоящее время Бастунца привезли в офис БАЖ, где будет проходить обыск.

В Гомеле пришли к журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой. По информации правозащитников, у нее проводится обыск в рамках дела по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел). Также проводится обыск у журналиста Анатолия Готовчица.

Сообщается о том, что обыски начались у членов могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля. Обыск проходит и у журналиста-фрилансера Александра Буракова-младшего.

Силовики также пришли к координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитнику "Весны" Андрею Полуде.

В Мозыре проходят обыски у правозащитников Владимира Телепуна и Елены Маслюковой.

Сообщается, что обыски проводятся в том числе сотрудниками отделов по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) МВД.

В МВД БелаПАН не смогли прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сказала: "Мы сначала сами разберемся, что происходит".

Пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале сообщила, что СК продолжает расследовать дело по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий", — говорится в сообщении.