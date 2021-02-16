У зампредседателя БАЖ Олега Агеева при обыске изъяли технику и деньги, сам он на свободе

Минск, 16 февраля. У заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олега Агеева при обыске изъяли технику и деньги, сам он на свободе.

"Стало известно о судьбе заместителя председателя ОО "БАЖ" Олега Агеева, — сообщает пресс-служба БАЖ. — У него дома утром также прошел обыск. Обыск был очень дотошный. Забрали технику, деньги все, оставили 120 рублей. Олег на свободе".

Агеев сообщил, что обыск проведен в рамках дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса. Постановление об обыске выносил майор юстиции Попов, дата — 1 февраля.

Обыски у журналистов и правозащитников начались утром 16 февраля в разных городах Беларуси.

Прошел также обыск в офисе БАЖ, изъяты техника, сейф, папка с заявлениями на вступление в организацию, некоторые экземпляры журнала "Абажур". Офис опечатан. Присутствовавший при обыске председатель БАЖ Андрей Бастунец не задержан.

Уже более двух часов длится обыск в минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна".

На данный момент известно, что силовики приходили домой к зампредседателя БАЖ Борису Горецкому, юристу Кристине Рихтер (у нее изъяли технику и документы, которые касаются деятельности БАЖ), а также к правозащитникам Андрею Полуде (координатор кампании "Правозащитники против смертной казни"), Наталье Сацункевич и Дмитрию Соловьеву (его после обыска увезли).

Силовики приходили к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, председателю профсоюза Василию Завадскому, членам РЭП Игорю Комлику и Андрею Комлику-Яматину, а также к эксперту по цифровой безопасности Николаю Кванталиани.

В Гомеле обыски прошли у журналистов Анатолия Готовчица и Ларисы Щиряковой, пресс-секретаря Белорусского дома прав человека Евгении Паращенко, волонтеров ПЦ "Весна" Валерия Слепухина и Ильи Миронова, активиста движения "За Свободу" Владимира Кацоры, а также у родителей журналиста Евгения Меркиса.

В Речице (Гомельская область) прошел обыск у родителей сооснователя фонда BYSOL Андрея Стрижака.

В Могилеве пришли к правозащитникам центра "Весна" Алексею Колчину и Борису Бухелю, к журналисту Александру Буракову-младшему.

В Витебске прошел обыск у родителей правозащитницы Ирины Третьяковой, в Бресте — у правозащитника Владимира Величкина и волонтеров "Весны" Екатерины Бажко и Анны Богданович.

В Могилеве с обыском пришли к руководителю местного отделения центра "Весна" Владимиру Телепуну, в Светлогорске — к правозащитнице Елене Маслюковой.