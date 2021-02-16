Минск, 16 февраля. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) просит своих членов временно не перечислять взносы на счет организации.

"В связи с тем что во время обыска в офисе общественного объединения "БАЖ" были забраны печать и документы, просим вас пока не оплачивать взносы на счет организации, поскольку велика вероятность того, что счет будет заблокирован", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ассоциации.

Утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников.

Во время обыска в офисе БАЖ изъяты техника, сейф, папка с заявлениями на вступление в организацию, некоторые экземпляры журнала "Абажур". Офис опечатан. Присутствовавший при обыске председатель БАЖ Андрей Бастунец не задержан. Не задержаны также его заместители Борис Горецкий и Олег Агеев, к которым домой тоже приходили силовики.

Силовики приходили домой к правозащитникам, журналистам и активистам в Минске, Гомеле, Речице, Могилеве, Витебске, Светлогорске.

Обыски в БАЖ, а также у журналистов и правозащитников в регионах проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет. "В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ соответственно) опубликовали на своих сайтах заявления, в которых выступили в защиту представителей медиа и потребовали от властей Беларуси прекратить их преследование.

"Это еще одна вопиющая атака на свободу прессы, и мы категорически осуждаем атаки на наших коллег из БАЖ, других журналистов и правозащитников, — сказал президент IFJ Юнес Муджахид. — Мы требуем, чтобы власти Лукашенко раз и навсегда прекратили преследование прессы. Мы также призываем международные организации принять жесткие меры для поддержки свободы прессы в Беларуси".

"В течение нескольких недель мы обличаем усиление репрессий в отношении демократических сил в Беларуси. После административного и уголовного преследования журналистов белорусская диктатура теперь осуществляет атаку на представительную журналистскую организацию. Международному сообществу пора наконец принять меры, чтобы положить конец злоупотреблениям нелегитимного президента Лукашенко", — отметил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард.

IFJ и EFJ призвали ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз "принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила о неприемлемости притеснение журналистов и правозащитников в Беларуси. "Притеснение в Беларуси через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и правозащитников, включая партнеров Совета Европы и ООН, неприемлемо. Свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека", — написала она в "Твиттере".