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Дата распечатки: 18.02.2021 11:05
 
18.02.2021 10:43 Фото

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова приговорены к двум годам лишения свободы

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Суд Фрунзенского района 18 февраля вынес решение по делу журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Они приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала прокурор Алина Касьянчик. Дело рассматривала судья Наталья Бугук.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Судебный процесс начался 9 февраля и фактически проходил без участия журналистов независимых белорусских СМИ. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных медиа, а также сотрудники государственных и российских изданий, близкие родственники, представители дипмиссий. На заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов, а также сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Сегодня на оглашение приговора на заседание пустили многих журналистов и друзей обвиняемых.

Фото Ольги Шукайло, БелаПАН.

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Четверг, 18 Февраль 2021, 11:05
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