Генпрокуратура возбудила дело по факту смерти Романа Бондаренко

Минск, 18 февраля. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 147 УК — "по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

При этом отмечается, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р. И. телесных повреждений не установлена".

Дело находится в производстве Генпрокуратуры.

31-летний Роман Бондаренко умер после инцидента на символической "площади Перемен" в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября 2020 года, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

19 ноября были задержаны корреспондент портала tut.by Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин. Позже им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Поводом для этого стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя.

После задержания доктора и журналистки по всей стране прошли акции в их поддержку под условным названием "Ноль промилле". Белорусские и международные правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными.

Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с распространением информации о том, что в крови Бондаренко не было алкоголя.

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой избрать Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако это было проигнорировано. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса.

С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.

Суд по делу Борисевич и Сорокина начнется 19 февраля.