Екатерина Андреева и Дарья Чульцова приговорены к двум годам лишения свободы

Минск, 18 февраля. Суд Фрунзенского района 18 февраля вынес решение по делу журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Они приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала прокурор Алина Касьянчик. Дело рассматривала судья Наталья Бугук.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).



Судебный процесс начался 9 февраля и фактически проходил без участия журналистов независимых белорусских СМИ. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных медиа, а также сотрудники государственных и российских изданий, близкие родственники, представители дипмиссий. На заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов, а также сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.



Сегодня на оглашение приговора на заседание пустили многих журналистов и друзей обвиняемых.



(Будет дополнено.)