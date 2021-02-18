Екатерина Андреева и Дарья Чульцова приговорены к двум годам лишения свободы (дополнено)

Минск, 17 февраля. Суд Фрунзенского района 17 февраля вынес решение по делу журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Они приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала прокурор Алина Касьянчик. Дело рассматривала судья Наталья Бугук.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической "площади Перемен" в Минске (двор на улице Червякова).

Судебный процесс начался 9 февраля и фактически проходил без участия журналистов независимых белорусских СМИ. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных медиа, а также сотрудники государственных и российских изданий, близкие родственники, представители дипмиссий. На заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов, а также сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Сегодня на оглашение приговора на заседание пустили многих журналистов и друзей обвиняемых.

В ходе судебного процесса были допрошены свидетели — жители домов, откуда журналистки вели стрим. Один из них заявил, что несколько часов наблюдал из окна за происходящим 15 ноября. Видел, что не ездит 18-й автобус и что из машины во дворе координируют протестующих, из-за чего и позвонил в милицию. Андрееву и Чульцову на месте событий он не видел.

Хозяин квартиры, из которой велся стрим, отметил, что не видел противоправных действий со стороны журналисток, иначе он попросил бы их уйти. Его жена добавила, что тоже не слышала от них никаких призывов.

В суде показали лишь отрывки из стрима журналисток, хотя защита просила показать видеозапись полностью. Прокурор также зачитала около десяти цитат Андреевой, которые, по версии обвинения, доказывают ее вину. Среди прозвучавших цитат была следующая: "Посмотрите на этих смелых парней, которые сначала сбежали, а потом вернулись на проезжую часть. А сейчас стоят напротив ГУБОПиКа и не уходят".

Прокурор Касьянчик также зачитала расшифровку телефонных разговоров местных жителей, которые звонили в милицию, жаловались на молодых людей, блокирующих движение, и просили "прислать автозаки".

Руководитель управления организации перевозок "Минсктранса" Роман Пранович, выступавший в качестве свидетеля, заявил, что у предприятия нет претензий к Андреевой и Чульцовой, так как все потери компенсированы в полном объеме. Он также не смог пояснить, почему решил, что именно действия участников акции привели к перекрытию движения и задержке в работе транспорта, и отметил, что ему неизвестно, кто конкретно перекрыл движение.

Во время прений сторон прокурор заявила, что журналистки выходили на проезжую часть дороги и брали там комментарий — это вызвало остановку транспорта и массовый выход на проезжую часть дороги, а значит, и организацию массовых беспорядков.

Журналистки своей вины не признали.

В последнем слове Дарья Чульцова попросила суд "досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела", которые, как она считает, указывают на ее невиновность.

Екатерина Андреева также заявила, что представленные на суде доказательства в полной мере доказывают ее невиновность. Журналистка заявила, что ее "бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению". "Я не организовывала действия, грубо нарушающие спокойствие, я не склоняла никого к нарушению закона, я не совершала преступления сама", — подчеркнула она.

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.