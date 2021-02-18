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Дата распечатки: 18.02.2021 18:47
 
18.02.2021 18:07 Общество

Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве

Минск, 18 февраля. Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

"В целях поддержания боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в феврале—мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Одновременно "предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки".

БелаПАН.

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Четверг, 18 Февраль 2021, 18:47
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