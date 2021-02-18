Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве

Минск, 18 февраля. Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

"В целях поддержания боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в феврале—мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Одновременно "предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки".