Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/02/18/ru_1078406/
Дата распечатки: 18.02.2021 19:36
 
18.02.2021 18:51 Политика, Общество

Журналистам крупнейших негосударственных СМИ отказано в аккредитации на суд над корреспондентом tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным

Минск, 18 февраля. Журналистам крупнейших негосударственных СМИ отказано в аккредитации на суд над корреспондентом tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

Отказа получили информационная компания БелаПАН, tut.by, OfficeLife, "Комсомольская правда" в Белоруссии", onliner.by, nn.by.

Ранее журналисты негосударственных СМИ не смогли попасть на процесс с участием бывшего претендента на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико. Не все из них смогли работать на процессе над корреспондентами телеканала "Белсат" Катериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой.

Катерина Борисевич и Артем Сорокин были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови погибшего активиста Романа Бондаренко не было алкоголя. Борисевич и Сорокину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Правозащитники признали обоих политзаключенными.

БелаПАН.

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