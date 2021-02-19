19.02.2021 11:59 Видео, Общество
Павел Сорокин рассказал о начале судебного процесса над его братом врачом Артемом Сорокиным
Павел Сорокин поделился впечатлениями о начале суда над братом Артемом Сорокиным.
Суд Московского района Минска рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина. Такое решение 19 февраля приняла судья Светлана Бондаренко на основании ходатайства обвинения.