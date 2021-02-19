Начало процесса по делу Борисевич и Сорокина

Суд Московского района Минска будет рассматривать в закрытом режиме уголовное дело журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина. Такое решение приняла судья Светлана Бондаренко на основании ходатайства обвинения.

Рассмотрение дела началось утром 19 февраля в суде Московского района Минска. В зал пустили адвокатов, родственников, аккредитованных журналистов белорусских государственных и российских СМИ, представителей дипкорпуса. Всего в зале присутствовало 30 человек.

На судебное заседание также пришла мать погибшего минчанина Романа Бондаренко Елена Бондаренко.

Адвокат Сорокина — Ольга Батюк, защитники Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

Прокурор Людмила Иваненко выступила против фото- и видеосъемки, адвокаты против ее проведения не возражали. Суд запретил съемку.