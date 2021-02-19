Суд постановил сделать процесс по делу Борисевич и Сорокина закрытым

Минск, 19 февраля. Суд Московского района Минска будет рассматривать в закрытом режиме уголовное дело журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина. Такое решение приняла судья Светлана Бондаренко на основании ходатайства обвинения.

Рассмотрение дела началось утром 19 февраля в суде Московского района. В зал пустили адвокатов, родственников, аккредитованных журналистов белорусских государственных и российских СМИ, представителей дипкорпуса. Всего в зале присутствовало 30 человек.

На судебное заседание также пришла мать погибшего минчанина Романа Бондаренко Елена Бондаренко.

Адвокат Сорокина — Ольга Батюк, защитники Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

Прокурор Людмила Иваненко выступила против фото- и видеосъемки, адвокаты не возражали. Суд запретил съемку.

Обвинение также ходатайствовало о слушании дела в закрытом судебном заседании. Защита категорически не согласилась. Боднарчук отметил, в частности, что ввиду большого резонанса дела общество имеет право следить за ходом процесса.

Батюк подчеркнула, что все сведения, имеющие отношение к данному делу, неоднократно публиковались и известны. Борисевич и Сорокин также выступили за открытость судебного заседания.

Борисевич сказала: "Хочу, чтобы общество видело, как судят журналиста и врача".

Судья ненадолго удалилась в совещательную комнату, после чего огласила решение сделать процесс закрытым.

Возле зала суда собралось около двухсот человек, они скандировали "Катя!", "Артем!", аплодировали. Выходя из суда, присутствовавшие на заседании также скандировали слова поддержки журналистке и врачу и "Позор!" в адрес стороны обвинения.

Борисевич и Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя. Журналистка и медик обвиняются в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия.

Бондаренко умер после инцидента на символической "площади Перемен" в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. 31-летнего мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной массовых акций протеста по всей стране.

Действия Борисевич Генпрокуратура квалифицировала по ч. 5 ст. 16 (подстрекательство к совершению преступления) и ч. 3 ст. 178 (умышленное разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) УК, Сорокина — по ч. 3 ст. 178 УК.

Санкция ст. 178 УК предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.

Следует отметить, что родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.

После задержания Сорокина и Борисевич в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием "Ноль промилле". Правозащитники признали журналистку и врача политзаключенными.

Накануне сегодняшнего суда Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела "по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича" (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена". Дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Журналистам негосударственных СМИ было отказано в аккредитации на судебный процесс. Отказ получили информационная компания БелаПАН, tut.by, OfficeLife, "Комсомольская правда" в Белоруссии", onliner.by, nn.by.