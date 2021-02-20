Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2021/02/20/ru_1078580/
Дата распечатки: 20.02.2021 12:13
 
20.02.2021 12:04 Общество, Политика

По данным правозащитников, в Сморгони прошла волна задержаний

Минск, 20 февраля. Вечером 19 февраля в Сморгони (Гродненская область) прокатилась волна задержаний, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

По мнению правозащитников, задержания связаны с недавним случаем в суде. Сперва стало известно о задержании Ромуальда Улана и Людмилы Сульжицкой.

В 16 часов Илья Петунов отправился с жалобой в РОВД и был там задержан.

"Сотрудники милиции также приходили за Русланом и Любовью Валюками. Девушки дома не было, а про Руслана мать сказала, что ему плохо, вызывает ему скорую", — говорится в сообщении.

Помимо этого задержаны Евгений Новик и Сергей Трай. По сведениям правозащитников, на задержанных составляют протоколы по ст. 23.34 КоАП.

Напомним, суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой, которых обвинили в клевете на сотрудников милиции.

Валюку присудили два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марковой — два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа ("домашняя химия").

После оглашения приговора в коридоре здания суда кто-то крикнул "Жыве Беларусь!", в ответ послышалось дружное "Жыве!". Сразу же председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама вызвала милицию. В здании были заблокированы около 20 человек. Часть их сбежала через окно, а девять человек, оставшихся в суде, повели в местный РОВД для разбирательства.

 

БелаПАН.  

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Суббота, 20 Февраль 2021, 12:13
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2021 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239