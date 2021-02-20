По данным правозащитников, в Сморгони прошла волна задержаний

Минск, 20 февраля. Вечером 19 февраля в Сморгони (Гродненская область) прокатилась волна задержаний, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

По мнению правозащитников, задержания связаны с недавним случаем в суде. Сперва стало известно о задержании Ромуальда Улана и Людмилы Сульжицкой.

В 16 часов Илья Петунов отправился с жалобой в РОВД и был там задержан.

"Сотрудники милиции также приходили за Русланом и Любовью Валюками. Девушки дома не было, а про Руслана мать сказала, что ему плохо, вызывает ему скорую", — говорится в сообщении.

Помимо этого задержаны Евгений Новик и Сергей Трай. По сведениям правозащитников, на задержанных составляют протоколы по ст. 23.34 КоАП.

Напомним, суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой, которых обвинили в клевете на сотрудников милиции.

Валюку присудили два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марковой — два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа ("домашняя химия").

После оглашения приговора в коридоре здания суда кто-то крикнул "Жыве Беларусь!", в ответ послышалось дружное "Жыве!". Сразу же председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама вызвала милицию. В здании были заблокированы около 20 человек. Часть их сбежала через окно, а девять человек, оставшихся в суде, повели в местный РОВД для разбирательства.