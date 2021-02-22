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Дата распечатки: 24.02.2021 12:17
 
22.02.2021 12:01 Политика, Беларусь — Евросоюз

Глава европейской дипломатии: Репрессии в Беларуси нарастают, мы должны обсудить возможный ответ ЕС

Минск, 22 февраля. В Беларуси продолжают усиливаться репрессии против граждан, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 февраля перед началом заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе (трансляция прибытия участников велась на сайте Совета ЕС).

"Усиливаются репрессии, продолжается запугивание людей, гражданского общества, — сказал Боррель. — Совет министров иностранных дел должен принять это во внимание, чтобы обсудить возможный ответ ЕС".

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил: "Я благодарен господину Боррелю за то, что он добавил белорусский вопрос в сегодняшнюю повестку дня. Я думаю, что очень важно за всеми событиями, которые происходят в мире, не терять из виду то, что происходит у наших ближайших соседей. Тема прав человека и ценностей останется главной".

16 февраля в Беларуси прошли обыски в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе центра "Весна" и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах. 

По информации МВД, проведено около 90 обысков. Следственный комитет сообщил, что обыски прошли в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 

Обыски и задержания осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации "Международная амнистия", белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила корреспондентов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик. Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях). Андреева и Чульцова вины не признали.

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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