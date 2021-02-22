ЕС "рассматривает возможность" принятия новых санкций в отношении белорусских властей
"В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — сказал Боррель. — Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права".
Осенью ЕС ввел три пакета санкций в отношении лиц, причастных, по его мнению, к фальсификации итогов президентских выборов и преследованию инакомыслящих.