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Дата распечатки: 22.02.2021 20:35
 
22.02.2021 20:16 Политика, Беларусь — Евросоюз

ЕС "рассматривает возможность" принятия новых санкций в отношении белорусских властей

Минск, 22 февраля. Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении белорусских властей, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам состоявшегося 22 февраля в Брюсселе заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС.

"В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — сказал Боррель. — Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права".

Осенью ЕС ввел три пакета санкций в отношении лиц, причастных, по его мнению, к фальсификации итогов президентских выборов и преследованию инакомыслящих.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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