МИД: Мы наблюдаем попытку внедрения западными странами практики воздействия на суд через дипломатов
"Республика Беларусь с уважением относится к универсально признанным нормам и стандартам, касающимся судопроизводства, — отметил он. — Решения о проведении заседаний в открытом или закрытом формате принимаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством, в том числе для обеспечения беспристрастного решения по делу и исключения возможности оказания давления на судебные органы".
По мнению Глаза, в стране созданы условия открытости разбирательства и законодательно закреплены нормы, регулирующие возможность присутствия на судебных процессах, в том числе иностранных представителей (дипломатов, консульских работников) в судебных процессах, где одной из сторон выступает гражданин этого иностранного государства.
"Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики — практики воздействия на суд через дипломатов, — заявил пресс-секретарь. — Необоснованное присутствие иностранных дипломатов в открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд. При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть, речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства".
Глаз считает, что такая практика является "неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти".
"Попытки оказания иностранными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих зарубежных государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом, — считает Глаз. — Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях".
"Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально незарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно. Отдельно подчеркну, что необоснованные критические замечания по таким разбирательствам со стороны иностранных дипломатов выглядят особенно странно, поскольку подобная незаконная финансовая деятельность в их странах также преследуется по закону", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Справка БелаПАН. Посещая суды для наблюдения за ходом судебных процессов, западные дипломаты воздерживаются от комментариев и заявлений для прессы. В последнее время дипломаты посещали судебные процессы над журналистками телеканала "Белсат" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, экс-председателем правления "Белгазпромбанка" Виктором Бабарико, присутствовали на начале заседания по делу журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина до того, как процесс сделали закрытым. 22 февраля аккредитованные в Беларуси дипломаты западных стран посетили Офис по правам людей с инвалидностью и лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна".
"Дипломаты ЕС, Италии, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки посетили Офис по правам людей с инвалидностью, давнего партнера по сотрудничеству с Беларусью, — говорилось в сообщении на странице в "Фейсбуке" представительства ЕС в Беларуси по итогам визита. — Директор офиса Сергей Дроздовский находится под домашним арестом, юрист офиса Олег Граблевский — в следственном изоляторе".
В сообщении о визите в офис ПЦ "Весна" отмечалось: "На прошлой неделе в квартирах и офисах многих правозащитников прошли обыски. Четверо правозащитников "Весны" находятся в следственном изоляторе (речь идет о Марфе Рабковой, Андрее Чепюке, Леониде Судаленко и Татьяне Ласице. — БелаПАН.), а еще один отбывает административный арест".
Председатель ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий отметил, что этот визит важен для организации, так как является проявлением солидарности и моральной поддержки всех членов и волонтеров "Весны", которые сейчас подвергаются атаке со стороны белорусских властей.
21 января департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил, что проводит проверку в отношении должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью. Проверка связана с вопросами "возможного неправомерного завладения" в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью. "По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства", — сообщил ДФР.
В офисе организации прошел обыск, была изъята вся компьютерная техника. После обыска Дроздовского, Граблевского и бухгалтера правозащитной организации инвалидов отвезли в ДФР "для дачи объяснений". Позже их отпустили, однако 3 февраля стало известно, что Дроздовский и Граблевский являются подозреваемыми по уголовному делу. Они были задержаны. Белорусские правозащитники признали Дроздовского и Граблевского политзаключенными.
16 февраля в Беларуси прошли обыски в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов. Так, обыски были проведены в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе центра "Весна" и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.
По информации МВД, проведено около 90 обысков. Следственный комитет сообщил, что они прошли в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Обыски и задержания осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации "Международная амнистия", белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.