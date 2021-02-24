МИД: Мы наблюдаем попытку внедрения западными странами практики воздействия на суд через дипломатов

Минск, 24 февраля. В МИД Беларуси считают, что посещение представителями посольств западных стран судебных заседаний по резонансным уголовным делам является попыткой воздействия на суд со стороны иностранных государств. Это следует из опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства комментария пресс-секретаря Анатолия Глаза.

"Республика Беларусь с уважением относится к универсально признанным нормам и стандартам, касающимся судопроизводства, — отметил он. — Решения о проведении заседаний в открытом или закрытом формате принимаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством, в том числе для обеспечения беспристрастного решения по делу и исключения возможности оказания давления на судебные органы".

По мнению Глаза, в стране созданы условия открытости разбирательства и законодательно закреплены нормы, регулирующие возможность присутствия на судебных процессах, в том числе иностранных представителей (дипломатов, консульских работников) в судебных процессах, где одной из сторон выступает гражданин этого иностранного государства.

"Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики — практики воздействия на суд через дипломатов, — заявил пресс-секретарь. — Необоснованное присутствие иностранных дипломатов в открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд. При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть, речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства".

Глаз считает, что такая практика является "неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти".

"Попытки оказания иностранными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих зарубежных государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом, — считает Глаз. — Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

"Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально незарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно. Отдельно подчеркну, что необоснованные критические замечания по таким разбирательствам со стороны иностранных дипломатов выглядят особенно странно, поскольку подобная незаконная финансовая деятельность в их странах также преследуется по закону", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Справка БелаПАН. Посещая суды для наблюдения за ходом судебных процессов, западные дипломаты воздерживаются от комментариев и заявлений для прессы. В последнее время дипломаты посещали судебные процессы над журналистками телеканала "Белсат" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, экс-председателем правления "Белгазпромбанка" Виктором Бабарико, присутствовали на начале заседания по делу журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина до того, как процесс сделали закрытым. 22 февраля аккредитованные в Беларуси дипломаты западных стран посетили Офис по правам людей с инвалидностью и лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна".

"Дипломаты ЕС, Италии, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки посетили Офис по правам людей с инвалидностью, давнего партнера по сотрудничеству с Беларусью, — говорилось в сообщении на странице в "Фейсбуке" представительства ЕС в Беларуси по итогам визита. — Директор офиса Сергей Дроздовский находится под домашним арестом, юрист офиса Олег Граблевский — в следственном изоляторе".

В сообщении о визите в офис ПЦ "Весна" отмечалось: "На прошлой неделе в квартирах и офисах многих правозащитников прошли обыски. Четверо правозащитников "Весны" находятся в следственном изоляторе (речь идет о Марфе Рабковой, Андрее Чепюке, Леониде Судаленко и Татьяне Ласице. — БелаПАН.), а еще один отбывает административный арест".

Председатель ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий отметил, что этот визит важен для организации, так как является проявлением солидарности и моральной поддержки всех членов и волонтеров "Весны", которые сейчас подвергаются атаке со стороны белорусских властей.

21 января департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил, что проводит проверку в отношении должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью. Проверка связана с вопросами "возможного неправомерного завладения" в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью. "По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства", — сообщил ДФР.

В офисе организации прошел обыск, была изъята вся компьютерная техника. После обыска Дроздовского, Граблевского и бухгалтера правозащитной организации инвалидов отвезли в ДФР "для дачи объяснений". Позже их отпустили, однако 3 февраля стало известно, что Дроздовский и Граблевский являются подозреваемыми по уголовному делу. Они были задержаны. Белорусские правозащитники признали Дроздовского и Граблевского политзаключенными.

16 февраля в Беларуси прошли обыски в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов. Так, обыски были проведены в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе центра "Весна" и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

По информации МВД, проведено около 90 обысков. Следственный комитет сообщил, что они прошли в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Обыски и задержания осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации "Международная амнистия", белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.