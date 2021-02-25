Евросоюз продлил на год санкции в отношении белорусских властей

Минск, 25 февраля. Совет Европейского союза 25 февраля решил продлить на год санкции в отношении представителей белорусских властей.

"Сегодня Совет ЕС решил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и устрашение мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов голосования, — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. — Санкции ЕС также направлены на субъекты экономической деятельности, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его".

"После сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последовавшей за этим волны демонстраций, которые были жестоко подавлены властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, тем самым подав сигнал ответственным за то субъектам политики и экономической деятельности, что им дорого обойдутся их действия и поддержка режима", — отметили в Совете ЕС.

В сообщении напоминается, что ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов лиц из санкционного списка, который сейчас насчитывает 88 человек, включая Лукашенко, а также заморозку активов семи организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам — представителям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства лицам из санкционного списка.

"ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси. 22 февраля 2021 года Совет по иностранным делам подчеркнул, что, с учетом продолжающегося попрания основных свобод и прав человека, а также репрессий в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей, ЕС рассмотрит возможность дальнейших санкций. Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ", — отметили в Совете ЕС.

Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября 2020 года, включив в него 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС принял 6 ноября. В список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы "Альфа" (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Третий пакет санкций был принят 17 декабря. В него включены как физические, так и юридические лица. В список попали ЗАО "Белтехэкспорт", "Дана Холдингз/Дана Астра", главное хозяйственное управление Управления делами президента Республики Беларусь, ООО "Синезис", OAO "АГАТ — электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод" и OAO "Минский завод колесных тягачей".

Санкции также введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Гродненского облисполкома (бывшего министра здравоохранения) Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также: первый замкомандующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, замначальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, замначальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.

К санкциям присоединились страны Европы, не входящие в ЕС: Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония и Черногория. Украина поддержала только первый пакет санкций.

С 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.

29 сентября 2020 года Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, включая жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции включают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах. 6 ноября Канада объявила, что присоединяется к санкциям, которые в отношении Беларуси ввел Евросоюз.

Сейчас в ЕС обсуждается дальнейшее расширение санкций в отношении официального Минска.