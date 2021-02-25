Александр Кордюков осужден на 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство военнослужащего во время акции протеста в Бресте

Брест, 25 февраля. Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 25 февраля вынесла приговор Александру Кордюкову по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) Уголовного кодекса.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, по совокупности преступлений Кордюкову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Фигурантом дела по ч. 2 ст. 363 УК также являлся погибший Геннадий Шутов.

Вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа скончался. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.

Родственники Шутова не согласились с предложением прекратить в его отношении дело по ч. 2 ст. 363 УК в связи со смертью, так как хотели, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор.

По словам правозащитника, областной суд признал Шутова виновным по ч. 2 ст. 363 УК и вынес ему приговор без назначения наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии обвинения, вечером 11 августа в Бресте Шутов и Кордюков в гараже выпили спиртное, после чего пошли на улицу Московскую. У Кордюкова при себе был кусок металлической трубы. На площадке у дома на улице Московской у них произошел конфликт с двумя военнослужащими, которые охраняли общественный порядок. Кордюков ударил одного из них металлической трубой по голове и причинил легкие телесные повреждения. Затем у этого военнослужащего возникла потасовка с Шутовым, во время которой военнослужащий, стремясь обезвредить оппонента, выстрелил ему в область левого предплечья, но попал в затылок.

Потерпевшими по делу признаны двое военнослужащих, которые на судебном заседании поддержали предъявленное фигурантам дела обвинение.

Кордюков вины не признал. В суде он заявил, что вместе с Шутовым подошел к военнослужащим, которых они приняли за обычных прохожих, так как те были в гражданской одежде, и спросил у них, что здесь происходит. Военнослужащие не представлялись и служебные удостоверения не показали. После того как один из этих людей толкнул Кордюкова, тот, падая, ударил его трубой по ноге. На это мужчины достали пистолеты, и один закричал: "Мордой в пол! Уроды, завалю!" Кордюков убежал, так как опасался за свою жизнь.

"Кордюкову и Шутову отказано в правосудии. Следствие, обвинение и суд перевернули конфликтную ситуацию с ног на голову. Судить надо было этих двух военнослужащих. А Кордюков и Шутов должны были проходить по делу потерпевшими", — заявил правозащитник.