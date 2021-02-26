Виктор Лукашенко избран президентом НОК (дополнено)

Минск, 26 февраля. Старший сын Александра Лукашенко и его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета Беларуси 26 февраля избран президентом НОК, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

На этом посту он сменил отца. Александр Лукашенко возглавлял НОК с 15 мая 1997 года (переизбирался в 2001, 2004, 2010, 2012, 2017 годах).

Виктор Лукашенко с апреля по ноябрь 2019 года был исполняющим обязанности первого вице-президента НОК Беларуси. С 19 ноября 2019 года — первый вице-президент Национального олимпийского комитета.

7 декабря 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о санкциях в отношении Александра и Виктора Лукашенко. Им временно запрещено участвовать в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

"Олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций", — заявил президент МОК Томас Бах.

По его словам, преследование спортсменов в Беларуси за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

"МОК принял следующие временные меры: исключить участие нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. Это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК, персонально отвечающего за ежедневное управление им", — сообщил Бах. Как отметил президент МОК, подобная мера коснется и председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Кроме того, МОК приостанавливает все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Бах уточнил, что средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.

Бах также выразил надежду, что белорусские спортсмены смогут участвовать в квалификационных соревнованиях "без всякой политической дискриминации". МОК продолжит отслеживать развитие ситуации в Беларуси, подчеркнул он.

По информации Белорусского фонда спортивной солидарности, который объединяет спортсменов, выступающих против фальсификации итогов президентских выборов, насилия в отношении протестующих и давления на работников спортивной отрасли, имеющих альтернативную провластной точку зрения, немецкая юридическая фирма Klinkert Rechtsanwälte, "известная в Европе своей серьезной репутацией в области спортивного права и юридических споров между спортивными субъектами", направила независимое экспертное заключение в МОК касательно случаев нарушения прав спортсменов в Беларуси.

"Наше внимание было обращено на серьезные случаи систематических репрессий спортсменов в Республике Беларусь. НОК страны не реагирует на правонарушения в отношении своих спортсменов. Его отказ защищать спортсменов от дискриминации не является выражением политического нейтралитета, а представляет собой согласие с действиями государственных органов во главе с теми же людьми, которые председательствуют в НОК", — говорилось в письме.

Партнер компании Нора Кесслер считает, что если МОК является главным защитником олимпийских ценностей, то он обязан принять меры против нарушений Олимпийской хартии.

"В данном случае МОК имеет не только право, но и обязанность использовать свои законные полномочия для введения соответствующих санкций в отношении НОК Республики Беларусь. Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси носят массовый и систематический характер, и спортсмены в случайном порядке подвергаются незаконным действиям политического режима, который попирает права человека. Это не "политический" вопрос, это вопрос, непосредственно влияющий на ценности, которые отстаивает глобальный спортивный мир", — указано в заключении Klinkert Rechtsanwälte.