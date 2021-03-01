В Лиде задержана журналистка Ольга Быковская

Минск, 1 марта. В Лиде (Гродненская область) задержана журналистка Ольга Быковская, сообщил БелаПАН ее супруг Павлюк Быковский.

1 марта она приехала в районный суд как свидетель по административному делу журналиста Юрия Дешука, которого судят по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Дешук, как и Быковская, 18 января присутствовали на оглашении приговора местному активисту Витольду Ашурку. После объявления приговора (пять лет лишения свободы) пришедшие в суд граждане начали возмущаться, что было воспринято как несанкционированная акция.

Быковская разместила в соцсетях видеозапись, сделанную в зале суда.