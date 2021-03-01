Для получающих зарплату "в конвертах" готовится административная ответственность

Минск, 1 марта. В отношении наемных работников, получивших заработную плату "в конвертах", предлагается ввести административную ответственность.

Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов в программе "Разговор у президента", показанной вечером 1 марта на телеканале "Беларусь 1".

По словам Герасимова, человек, сообщивший о подобных фактах самостоятельно, может освобождаться от ответственности.

"Здесь, конечно, должна быть ответственность как нанимателя (в случае невыплаты налогов и других обязательных платежей), так и, может быть, что было обсуждено, ответственность сотрудников, которые получают такого рода зарплату, заранее зная, что это незаконно. Может быть, чтобы избежать определенных противоречий, должен быть какой-то механизм освобождения от ответственности, если человек об этом сообщит. Но пока это просто идея. Речь же на данном этапе идет только об административной ответственности", — сказал Герасимов.

Председатель КГК отметил, что выплата зарплат по серым схемам "не носят повального характера, однако они имеют место быть". "Если не платится зарплата так, как она должна платиться, понятно, что тогда субъекты хозяйствования находятся в абсолютно неравных условиях, — заявил он. — А второе — не защищены наши граждане с точки зрения социальных гарантий. Человек не может рассчитывать на пенсию, которую должен был бы получать. И вообще у него нет гарантий, что он получит эту зарплату".

Герасимов привел в пример неназванную рекламную компанию в Бобруйске, которая "за четыре года выплатила в конвертах 1 млн рублей, итоге пострадали 104 сотрудника компании, возбуждено уголовное дело".

Председатель комитета считает, что бороться с неофициальными выплатами должны помогать профсоюзы: "Глава государства неоднократно озвучивал: на каждом предприятии должен быть профсоюз. Это основная функция профсоюзов — защищать права работников. И конечно, наша помощь. Мы продумаем, каким образом это реализовать. Или это будет прямая линия, или, может быть, онлайн-платформа на нашем сайте, куда люди могут обращаться, чтобы мы защитили их права и не допускали нарушений".

Белорусские власти периодически заявляют о намерении усилить борьбу с неофициальными выплатами на протяжении последних двух месяцев. Принимая 1 марта Герасимова с докладом, Александр Лукашенко заявил: "По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть".

Он утверждает, что на него выходят "коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды), а вот там не платят".

Лукашенко неоднократно акцентирует внимание на проблеме выплаты зарплат в конвертах. Еще 15 лет назад, выступая в Палате представителей, он заявлял о том, что "во многих организациях продолжается практика выдачи зарплаты в конвертах".

В январе 2021 года во время совещания с участием членов правительства Лукашенко заявил, что ответственность за выплату зарплат в конвертах будет ужесточена.

В свою очередь, представители делового сообщества отмечают, что наличие в Беларуси проблемы выплат зарплат в конвертах является следствием чрезмерной фискальной нагрузки на фонд оплаты труда.

"У нас сохраняются высокие платежи от фонда оплаты труда на социальное страхование, и это не стимулирует нанимателей легально выплачивать высокую зарплату", — отметила ранее в комментарии БелаПАН директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Эту ситуацию, полагает она, нужно менять. Перераспределение отчислений в ФСЗН между работником и нанимателем могло бы снизить масштабы этой проблемы. Каждый работник тогда бы знал, как официальная зарплата будет влиять на размер его будущей пенсии. А если работник понимает, что пенсия по любому будет невысокой, то это не мотивирует его получать официальную зарплату", — подчеркнула Тарасевич.