Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии, Артем Сорокин — к двум годам с отсрочкой на год

Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей). Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин — анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1.450 рублей).

Такое решение принял 2 марта суд Московского района Минска. Процесс вела судья Светлана Бондаренко.

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК), Сорокин — в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК).

Борисевич останется под стражей, Сорокина постановили освободить в зале суда.