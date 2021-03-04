Беларусь ухудшила свои позиции в рейтинге "Свобода в мире — 2021"

Минск, 4 марта. Беларусь остается в списке несвободных стран, говорится в очередном докладе "Свобода в мире — 2021", который ежегодно готовит американская правозащитная организация Freedom House.

В докладе оценивается ситуация с гражданскими и политическими свободами в 210 странах и территориях.

Уровень свободы в Беларуси оценивается в 11 баллов из 100 (в 2020 году — 19/100), политические права — 2 балла из 40, гражданские права — 9 баллов из 60. Беларусь также отнесена к списку стран с несвободным интернетом.

"Беларусь — авторитарное государство, в котором выборы открыто фальсифицируются, а гражданские свободы жестко ограничиваются, — говорится в разделе, посвященном Беларуси. — Правительство в 2020 году приняло жесткие меры против массового протестного движения, вызванного фальсификациями президентских выборов, и серьезно ограничило основные гражданские свободы".

В докладе отмечается, что сотрудники силовых структур непропорционально применяли силу для разгона демонстраций, с момента начала протестов были задержаны более 32.000 граждан. "Были сообщения об избиениях, пытках и других нарушениях прав человека в отношении лиц, содержащихся под стражей, а силы безопасности избивали, арестовывали, штрафовали, а в некоторых случаях стреляли в белорусских и иностранных журналистов, освещавших события", — отмечается в документе.

Freedom House также считает, что в Беларуси отсутствует независимая судебная система, а право на справедливое судебное разбирательство не соблюдается. "В отступление от международных норм право продлевать срок содержания под стражей до суда принадлежит прокурору, а не судье. Отсутствие независимого надзора позволяет правоохранительным органам регулярно и массово нарушать правовые процедуры", — говорится в докладе.

Отмечается, что преследованию также подвергаются адвокаты, которые оказывают правовую помощь задержанным активистам, включая политзаключенных.

Из ближайших соседей Беларуси только Россия (20/100) отнесена к несвободным странам. Латвия (89/100), Литва (90/100) и Польша (82/100) находятся в списке свободных стран, Украина (60/100) — частично свободных.

В группу несвободных стран также включены Афганистан, Алжир, Ангола, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад, Китай, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эсватини (бывший Свазиленд), Эфиопия, Габон, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Ливия, Мали, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Оман, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, Уганда, ОАЭ, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Зимбабве.

К несвободным территориям отнесены Крым, восточная часть Донбаса, сектор Газа, Южная Осетия, Тибет, Приднестровье, Кашмир (индийская и пакистанская части), Западный Берег, Западная Сахара.