МОК не признал Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси (дополнено)

Минск, 8 марта. Исполком Международного олимпийского комитета на заседании 8 марта не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Кроме того, не признаны полномочия избранного в состав исполкома НОК председателя Федерации хоккея Дмитрия Баскова.

Старший сын Лукашенко и Басков по-прежнему не будут допускаться на все мероприятия под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Связь с Национальным олимпийским комитетом и другими членами нового состава исполкома будет поддерживаться через генерального секретаря НОК (Полину Головину).

Сохраняются прочие меры, введенные Международным олимпийским комитетом 7 декабря 2020 года:

— приостановление всех финансовых выплат НОК Беларуси, за исключением связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и участием в них (прямые выплаты, минуя НОК);

— обращение к соответствующим международным федерациям с просьбой обеспечить участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм всех допущенных белорусских спортсменов без какой-либо политической дискриминации;

— приостановление любых обсуждений с НОК Беларуси вопросов организации будущих мероприятий МОК;

— просьба ко всем участникам олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения.

Кроме того, МОК просит НОК Беларуси и входящие в его состав федерации обеспечить отсутствие политической дискриминации во время участия белорусских спортсменов в квалификационных соревнованиях и в окончательном отборе команды на все Олимпийские игры.

МОК не будет приглашать и предоставлять аккредитацию высокопоставленным государственным служащим Беларуси для участия в Олимпийских играх.

Исполком МОК "с большим разочарованием" отметил, что белорусский НОК не в полной мере учел пункт его решения от 7 декабря 2020 года о том, что предыдущее руководство НОК не обеспечило надлежащую защиту спортсменов от политической дискриминации.

Исполком МОК заявил, что продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер, в зависимости от развития ситуации.

МОК опубликовал также письмо, которое получил 5 марта от комиссии спортсменов белорусского НОК. В письме отмечается, что спортсмены участвовали в выборе нового руководства НОК, впервые никто из руководителей комитета не является госслужащим, новый устав НОК соответствует рекомендациям МОК и еще больше защищает представителей спортивного сообщества. При этом на отчетно-выборном олимпийском собрании 26 февраля текущего года спортсмены "еще раз выразили глубокую озабоченность продолжающимся давлением и спекуляциями со стороны СМИ, в том числе зарубежных". Кроме того, подчеркивается в письме, не прекращаются информационные атаки на тему возможного участия белорусской делегации в Олимпийских играх под нейтральным флагом и неизбежного усиления санкций в отношении НОК.

В письме утверждается, что политическая ситуация в стране успокоилась, а спортсмены и тренеры, "которых пытались использовать в политических целях", не подвергаются дискриминации. Все спортсмены независимо от их политических взглядов готовятся к Олимпиаде в Токио.

7 декабря 2020 года МОК временно запретил на тот момент президенту Национального олимпийского комитета Беларуси Александру Лукашенко и его старшему сыну — первому вице-президенту НОК Виктору Лукашенко участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпийские игры. Те же санкции были наложены на Дмитрия Баскова, в отношении которого ведет расследование Международная федерация хоккея (ИИХФ). Баскову запрещен въезд в Латвию, которая вместе с Беларусью должна была проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года, но после решения ИИХФ отменить матчи в Минске из-за проблем с безопасностью и ковидом теперь организует турнир самостоятельно. Басков подозревается в причастности к событиям, приведшим к смерти активиста Романа Бондаренко. Сам хоккейный функционер это категорически отрицает.

Лукашенко резко отреагировал на декабрьские санкции МОК: "Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну, так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях?"