В Мингорисполком подана заявка на празднование Дня Воли

Минск, 9 марта. Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение "БНФ "Адраджэньне" и движение "За Свободу" подали в Мингорисполком заявку на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики (День Воли).

"Дату, время и место я вам не скажу, потому что прежде это было формальной причиной для отказа в разрешении мероприятия", — заявил БелаПАН председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, подтвердив сам факт подачи заявки.

Традиционно День Воли демократическая общественность отмечает 25 марта.

По словам Борисова, в заявке указано, что планируется провести акцию с участием 30 тыс. человек.

Законодательство предусматривает, что для проведения массового мероприятия необходимо заключить соответствующие договоры с коммунальной службой, милицией и медиками.

"С этим дела зашли в тупик, — сообщил Борисов. — БНФ пытался заключить договоры со всеми ними, получилось только с медиками. Коммунальщики сказали, что дадут разрешение тогда, когда будет решение Мингорисполкома о разрешении мероприятия. А милиция молчит уже больше месяца, хотя представителям БНФ удалось попасть на прием, передать заявление по поводу заключения договора. Пока — тишина. Поэтому мы в одном из пунктов заявки просим Мингорисполком обязать минскую милицию и коммунальщиков заключить с нами договоры об охране правопорядка и по уборке территории".

По мнению лидера БСДП (Грамада), для властей удовлетворить заявку представителей демократической общественности будет "наилучшим способом провести празднование Дня Воли цивилизованно".

"Для участников это, во-первых, безопасность, во-вторых, возможность использования национальной символики. И это снимет головную боль у власти, потому что будет понятно и предсказуемо, где, в какой точке города, будет активность. Мы всегда открыты, публичны, наша позиция линейная и понятная", — подчеркнул Борисов.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 День Воли было решено отметить праздником "Достойный День Воли" в онлайн-формате. Его организовала команда молодых общественных активистов, которая на 100-ю годовщину БНР в 2018 году подготовила наиболее масштабное празднование Дня Воли возле оперного театра в Минске. Прямая трансляция праздника не состоялась из-за проблем с интернетом, которые, как предполагали организаторы, могли быть созданы намеренно. Позже в сети появилась видеозапись мероприятия.