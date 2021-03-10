Глава КГБ заявил о трех сценариях протестов 25 марта

Минск, 10 марта. Комитет госбезопасности владеет "конкретными данными по устремлениям к дестабилизации ситуации в стране в весенний период", заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"Ближайшие даты — это 25—27 марта. Связано это с так называемым Днем воли, — сказал Тертель в программе "Разговор у президента", показанной вечером 9 марта на телеканале "Беларусь 1". — Если ударяться в конкретику, то мы констатируем: в настоящее время за границей сложились несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб через различные фонды, финансируются ими. И на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период".

"Сценарии разрабатываются за рубежом. Причастны те лица, которые в свое время покинули нашу территорию, — заявил Тертель. — Он предусматривает, что крайними по этому сценарию будут известные в оппозиции лица: Костусев, Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов. Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятия, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия на улицах с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа местного [населения], граждан простых, и каких-то чрезвычайных ситуаций".

По словам председателя КГБ, будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 марта. "Предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных телеграм-каналов, провокация — столкновение с правоохранителями, возможно, более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий здоровью, людям и гражданам, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий", — заявил Тертель.

Второй сценарий "предусматривает подачу по заявительскому принципу заявки на проведение мероприятий официальных в районе Бангалора (столичная пл. Бангалор. — БелаПАН.) с последующим выводом людей на несанкционированную акцию с эмоциональным подогревом в центральные районы города, с провоцированием действий правоохранительных органов".

Третий описанный Тертелем сценарий связан с отсутствием разрешения на проведение санкционированной акции: "Предусматривается отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов с последующим призывом их на акции со столкновениями с правоохранителями в центре города. Ожидается, что провокации будут, возможно, со стороны третьих лиц, это повлечет негативные последствия, и на этом фоне удастся оправдать те средства, которые в эту ситуацию вложены, и спровоцировать дальнейшее обострение ситуации в стране".

Тертель заявил, что в КГБ знают, "какие именно планы, каналы поступления средств, исполнителей на территории Беларуси, в том числе по домовым, микрорайонным чатам — пофамильно, кем они руководят, какие действия планируют". "Мы уже на определенном этапе вместе с МВД предпринимаем эти меры, и это чувствуют наши оппоненты", — сказал он.

По словам председателя КГБ, силовики будут действовать жестко, но в соответствии с законодательством. "Безусловно, обеспечим основной принцип в правосудии — это неизбежность наказания. Колебаться не будем", — подчеркнул он.

"Мы не прогнозируем дестабилизации ситуации, мы не прогнозируем, что им удастся это совершить, несмотря на те усилия, которые предпринимаются, — сказал Тертель. — Но мы всегда начеку, спецслужбы всегда воюют, это аксиома, и мы тоже воюем. Мы на войне, мы это понимаем, мы будем выполнять свои задачи и обеспечим совместно всем силовым блоком стабильность развития нашего государства".

Сейчас же, считает Тертель, "обстановка в стране стабильная, государство развивается, развивается экономика, общественный порядок — мы будем спокойно ходить по улицам".

9 марта Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение "БНФ "Адраджэньне" и движение "За Свободу" подали в Мингорисполком заявку на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики (День Воли) 25 марта. В заявке указано, что планируется провести акцию с участием 30 тыс. человек. Дату, время и место организаторы не называют, чтобы это не послужило поводом для отказа в удовлетворении заявки.