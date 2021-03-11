Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение

Минск, 11 марта. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и других лиц, сообщает пресс-служба СК.

Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды — до 12 лет лишения свободы); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК — до трех лет лишения свободы); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, — до трех лет лишения свободы).

По данным следствия, обвиняемые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков" в поствыборный период. "При этом Тихановский с использованием Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", — отметили в СК.

По сообщению ведомства, собраны доказательства "непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов".

"Десятки человек различных возрастных групп, воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и понесли за свои действия наказание в соответствии с законодательством", — отметили в СК.

Также в Следственном комитете заявили, что в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной. В этот же период в Гродно, по данным следствия, обвиняемые под видом пикета по сбору подписей организовали "незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти".

Сообщается, что следователи допросили обвиняемых, свидетелей, потерпевших, осмотрели более 160 единиц техники с переписками, видеозаписями, фотографиями, "подтверждающими причастность обвиняемых к совершению преступлений". К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз.

"Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллиона рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест", — сообщил СК.

В настоящее время выполняются процессуальные действия, направленные на окончание расследования и ознакомление участников с материалами уголовного дела.

Ранее Следственный комитет завершил расследование выделенных из "дела Тихановского" девяти уголовных дел в отношении 25 соучастников, в числе которых интернет-блогеры и лица, "готовившиеся к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий". По ряду дел уже вынесены обвинительные приговоры.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, и из этого ролика очевидно, что происшествие спровоцировала неизвестная женщина.

8 июня Тихановскому и еще семи гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Впоследствии в отношении видеоблогера также возбудили дело по ст. 191 УК (воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов) по заявлению председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной. Она была признана потерпевшей по этому делу. 30 ноября стало известно об обвинении в разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК).

26 февраля срок заключения под стражу Тихановскому продлили еще на два месяца — до конца апреля.

В начале февраля один из фигурантов "дела Тихановского", автор Youtube-канала "Слуцк для жизни" Владимир Неронский был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 Уголовного кодекса) — председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, а также в призывах к действиям, грубо нарушающим общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).