Польша высылает двух белорусских дипломатов

Минск, 12 марта. Белорусско-польский дипломатический конфликт продолжается. Сегодня Варшава заявила о высылке двух белорусских консулов: из посольства в столице страны и генконсульства в Белостоке.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках ответных мер МИД РП принял решение о высылке генерального консула РБ в Белостоке и консула РБ из представительства в Варшаве", — сообщил заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач на своей странице в "Твиттере".

Накануне Министерство иностранных дел Беларуси вручило временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

"В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании ст. 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов", — говорилось в сообщении МИД.

"Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях", — подчеркивало внешнеполитическое ведомство.

9 марта МИД вызвал Войцеховского, чтобы заявить "решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций". Тимофеюку было предложено покинуть страну в течение 48 часов.

"Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", — заявило внешнеполитическое ведомство. По мнению МИД, своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса "поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями".

"Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности — Венскую конвенцию о консульских сношениях", — говорилось в заявлении.

10 марта Мартин Пшидач сообщил в "Твиттере", что один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата.

"В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши", — написал Пшидач.

Прокурор Бреста 10 марта возбудил уголовное дело в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат". Дело возбуждено "по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 УК", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отметило ведомство, в ходе доследственной проверки установлено, что 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом культурно-образовательным учреждением "Брестский форум польских локальных инициатив" и ООО "Польская школа", "с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие". "Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый", — говорилось в сообщении.

В рамках расследования задержан соучредитель "Польской школы".