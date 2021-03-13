Лукашенко о фильме "Золотое дно": Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей (дополнено)

Минск, 13 марта. Александр Лукашенко 13 марта прокомментировал информацию, обнародованную в вышедшем в интернете фильме "Золотое дно", где рассказывается о роскоши, в которой якобы он живет.

Общаясь с журналистами после "Минской лыжни — 2021" в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", Лукашенко заявил о лживости представленной информации. "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом он отметил, что еще не смотрел фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое, ибо, особенно в глазах тех людей, которые его поддерживают, выглядел бы крайне негативно. "Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, — отметил Лукашенко. — Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?"

Лукашенко заявил, что все-таки должен посмотреть фильм целиком перед тем, как показать в реальности то, о чем там рассказывают. "Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу", — сказал он.

Лукашенко заверил, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет. Например, на Припяти, куда он обычно приезжает по весне. "Там база отдыха и деревянный дом, где президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный", — подчеркнул он.

Рассказал он и о часах, которые фигурировали в фильме: "Они уже, наверное, лет 15 эти часы. Скажу вам откровенно, они пусть не парятся, эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев (первый президент Казахстана. — прим.)".

"И вообще открою вам секрет: ни один президент, я думаю, часы не покупает, если не "крутой", — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что на крупных мероприятиях, таких как международные саммиты, хозяин, как правило, дарит гостям те или иные подарки. "Я поручил, чтобы их выложили все во Дворце Независимости в музее (подарки президенту по закону хранятся в резиденции президента). Там — от часов наших "Луч" (это мои первые, еще я кандидатом в президенты был) до вот этих часов, — рассказал Лукашенко. — Пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы. Ну а по цене вы видели. Они увеличивают в 10—15 раз цену и говорят: ах, как Лукашенко склонен к золоту. Терпеть не могу вот это излишество, золочение".

"Я больше всего переживал, чтобы вы, посмотрев, не сказали: ну а кого мы защищаем? Вот это для меня было самое страшное", — подчеркнул он.

Что касается финансовых средств, то Лукашенко пояснил, что имеет в распоряжении так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай. "Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию, — врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги, — сказал он. — Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю".

Лукашенко считает, что авторы фильма зря взялись за эту тему, видимо, от безысходности. "Бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут в течение двух лет. Быстро. Ладно бы раздели да народу дали — в карман себе положат, — сказал он. — Они уже переписали предприятия и поделили. Не дай бог, мы бы их не остановили — сегодня бы жили в другой стране. Вот в чем проблема".

"Нам надо делом заниматься. А пройдет время — люди оценят", — подытожил Лукашенко.

Следует отметить, что фильм "Золотое дно" создан авторами телеграм-канала, который белорусские власти признали экстремистским. Фильм был размещен в интернете вечером 8 марта, вышел на первое место в трендах YouTube в Беларуси и к настоящему моменту набрал почти 4,8 млн просмотров.