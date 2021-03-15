Нацбанк не планирует менять свои подходы на валютном рынке

Минск, 15 марта. Национальный банк уже несколько лет проводит курсовую политику в режиме плавающего обменного курса, и менять сложившиеся подходы на валютном рынке центральный банк в 2021 году не планирует, говорится в ответе Нацбанка на запрос БелаПАН.

Следует отметить, что в прошлом году на фоне ажиотажного спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке Нацбанк продал 2 млрд долларов. В связи с этим БелаПАН интересовался у регулятора, какая ситуация на валютном рынке ожидается в этом году.

"Сейчас обменный курс белорусского рубля, по нашим оценкам, остается вблизи своего равновесного уровня, спрос и предложение на внутреннем валютном рынке — в целом сбалансированными. Если экономика не столкнется с непредвиденными вызовами, то такая ситуация сохранится и в ближайшее время", — сообщил Нацбанк.

Комментируя поведение Нацбанка на валютном рынке, специалисты центрального банка отметили, что "допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, формирующих угрозу для финансовой стабильности".

"Кроме того, возможна покупка валюты для пополнения золотовалютных резервов в случае, когда на рынке складывается устойчивое чистое предложение иностранной валюты. Менять данные подходы мы не планируем", — сообщили в Нацбанке.

В этом году на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика. По данным Нацбанка, в январе—феврале население купило иностранной валюты на 201,4 млн долларов больше, чем продало.

Нерезиденты выступили чистыми продавцами иностранной валюты — в январе—феврале они продали иностранной валюты на 134 млн больше, чем купили.

Предприятия-резиденты по итогам января—февраля купили иностранной валюты на 127,2 млн долларов больше, чем продали.

Банки в январе—феврале покупали иностранной валюты больше, чем продавали. За этот период чистая покупка иностранной валюты со стороны банков составила 161,8 млн долларов. Следует отметить, что чистая покупка иностранной валюты со стороны банков может быть связана с реструктуризацией долгов в корпоративном секторе.

Как сообщил Нацбанк 5 марта, в феврале "спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли".