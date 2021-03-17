В суде Московского района Минска проходит процесс по делу Александры Потрясаевой. Ее судят за участие в массовых беспорядках 10 августа 2020 года в районе универсама "Рига".

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 августа и в другие дни Потрясаева приняла активное участие в массовых беспорядках в Минске. Обвинение ей предъявлено по ч. 2 ст. 293 УК.

В рамках уголовного дела девушку задержали в октябре 2020 года. Потрясаева вину не признает.