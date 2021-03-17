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Дата распечатки: 17.03.2021 14:31
 
17.03.2021 13:18 Фото

В суде Московского района Минска проходит процесс по делу Александры Потрясаевой

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В суде Московского района Минска проходит процесс по делу Александры Потрясаевой. Ее судят за участие в массовых беспорядках 10 августа 2020 года в районе универсама "Рига".

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 августа и в другие дни Потрясаева приняла активное участие в массовых беспорядках в Минске. Обвинение ей предъявлено по ч. 2 ст. 293 УК.

В рамках уголовного дела девушку задержали в октябре 2020 года. Потрясаева вину не признает.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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